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Главная Армия Россия атаковала дронами с трех направлений — сколько сбила ПВО

Россия атаковала дронами с трех направлений — сколько сбила ПВО

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Дата публикации 1 июля 2025 10:44
Россия атаковала Украину дронами 1 июля — сколько БпЛА было сбито
Сбитый беспилотник. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

В ночь на 1 июля, начиная с 21:00 30 июня, российские войска осуществили массированную атаку на Украину с помощью 52 ударных беспилотников типа Shahed и других дронов-имитаторов. Средства воздушного нападения запускали с территории России - с направлений Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования ВС ВСУ.

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Для отражения атаки были задействованы авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 утра удалось обезвредить 47 вражеских дронов. Из них 14 - были уничтожены огневыми средствами поражения, еще 33 цели были нейтрализованы или потеряны благодаря действиям РЭБ. Основные районы поражения - север и восток страны.

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Статистика сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание вражеских дронов в трех локациях, еще в одной — падение обломков сбитых беспилотников.

Напомним, основатель компании, производящей БпЛА объяснил, что не так с защитой Киева и где обещанные системы ПВО от партнеров.

Между тем в Германии сделали заявление о поставках средств ПВО для Украины.

беспилотники ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ Шахед
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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