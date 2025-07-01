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Головна Армія Росія атакувала дронами з трьох напрямків — скільки збила ППО

Росія атакувала дронами з трьох напрямків — скільки збила ППО

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Дата публікації: 1 липня 2025 10:44
Росія атакувала Україну дронами 1 липня — скільки БпЛА було збито
Збитий безпілотник. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

У ніч проти 1 липня, починаючи з 21:00 30 червня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну за допомогою 52 ударних безпілотників типу Shahed та інших дронів-імітаторів. Засоби повітряного нападу запускали з території Росії — з напрямків Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили у пресслужбі Командування ПС ЗСУ

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Для відбиття атаки було задіяно авіацію, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 ранку вдалося знешкодити 47 ворожих дронів. Із них 14 — було знищено вогневими засобами ураження, ще 33 цілі було нейтралізовано або втрачено завдяки діям РЕБ. Основні райони ураження — північ та схід країни.

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Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання ворожих дронів у трьох локаціях, ще в одній — падіння уламків збитих безпілотників.

Нагадаємо, засновник компанії, що виробляє БпЛА пояснив, що не так із захистом Києва та де обіцяні системи ППО від партнерів. 

Тим часом в Німеччині зробили заяву щодо постачання засобів ППО для України. 

безпілотники ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ Шахед
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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