Россия ударила дронами ночью — как Украина отразила воздушную атаку

Военнослужащий ВСУ. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 2 мая 2025 года российские войска осуществили массированный удар по территории Украины с использованием беспилотников различных типов. Атака продолжалась с 21:30 1 мая и в целом включала 150 дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Среди 150 запущенных дронов были ударные БпЛА типа Shahed и имитационные беспилотники. Их запустили с территории Брянской области, Приморско-Ахтарска, а также с аэродрома в Чауди, что во временно оккупированном Крыму.

Для противодействия воздушному удару были задействованы силы ПВО, включая истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. Благодаря скоординированным действиям Сил обороны Украины было уничтожено 64 ударных дрона, которые двигались в направлении центральных, южных и восточных регионов.

Количество сбитых беспилотников. Фото: Командование ВС ВСУ

Еще 62 вражеских беспилотника-имитации были нейтрализованы средствами РЭБ или потеряли связь, не достигнув целей. Эти объекты были "потеряны локально", то есть их траектории не привели к нанесению вреда.

Несмотря на эффективную оборону, пострадали отдельные населенные пункты в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Информация о точных последствиях пока уточняется.

Напомним, вчера, 1 мая, в Харьковской областной прокуратуре сообщили об ударе российского дрона по АЗС.

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