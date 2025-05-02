Росія ударила дронами вночі — як Україна відбила повітряну атаку

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 2 травня 2025 року російські війська здійснили масований удар по території України із використанням безпілотників різних типів. Атака тривала з 21:30 1 травня і загалом включала 150 дронів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Росія запустила 150 безпілотників по Україні в ніч проти 2 травня

Серед 150 запущених дронів були ударні БпЛА типу Shahed та імітаційні безпілотники. Їх запустили з території Брянської області, Приморсько-Ахтарська, а також з аеродрому в Чауді, що у тимчасово окупованому Криму.

Для протидії повітряному удару були задіяні сили ППО, включно з винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та засобами радіоелектронної боротьби. Завдяки скоординованим діям Сил оборони України було знищено 64 ударні дрони, які рухалися у напрямку центральних, південних і східних регіонів.

Кількість збитих безпілотників. Фото: Командування ПС ЗСУ

Ще 62 ворожі безпілотники-імітації були нейтралізовані засобами РЕБ або втратили зв’язок, не досягнувши цілей. Ці об’єкти були "втрачені локаційно", тобто їх траєкторії не привели до завдання шкоди.

Попри ефективну оборону, постраждали окремі населені пункти в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Інформація про точні наслідки наразі уточнюється.

Нагадаємо, вчора, 1 травня, у Харківській обласні прокуратурі повідомили про удар російського дрона по АЗС.

Також Новини.LIVE поспілкувалися з одеситами, які постраждали від дронової атаки по багатоповерхівці в Одесі.