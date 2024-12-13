Взрывы в Сумах 13 декабря – Россия ударила УАБами

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Сумах раздались сейчас, 13 декабря, во время воздушной тревоги. Российская армия наносит авиаудары УАБами.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Сумах

В Сумах звуки взрывов слышали около 11.45. В области раздавался сигнал воздушной тревоги, гражданских просят оставаться в укрытиях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:53 13 декабря. Фото: alerts.in.ua

В воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения", — говорилось в сообщении военных.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Ранее мы сообщали, что 13 декабря Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. На рассвете российские оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами и беспилотниками, нацелившись на объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Позже Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный массированный удар России по Украине и обратился к партнерам.