Вибухи у Сумах 13 грудня — Росія вдарила КАБами

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Сумах пролунали зараз, 13 грудня, під час повітряної тривоги. Російська армія завдає авіаудару КАБами.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Сумах

У Сумах звуки вибухів чули близько 11:45. В області лунав сигнал повітряної тривоги, цивільних просять залишатися в укриттях.

Карта повітряних тривог станом на 11:53

13 грудня. Фото: alerts.in.ua

В Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — йшлося у повідомленні військових.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram

Раніше ми повідомляли, що 13 грудня Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. На світанку російські окупанти завдали ударів крилатими ракетами та безпілотниками, націлившись на об’єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Згодом Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний масований удар Росії по Україні та звернувся до партнерів.