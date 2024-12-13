Вибухи у Сумах 13 грудня — Росія вдарила КАБами

Росія атакує Суми — пролунали звуки вибухів
Вибухи у Сумах пролунали зараз, 13 грудня, під час повітряної тривоги. Російська армія завдає авіаудару КАБами.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Сумах
У Сумах звуки вибухів чули близько 11:45. В області лунав сигнал повітряної тривоги, цивільних просять залишатися в укриттях.
В Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — йшлося у повідомленні військових.
Раніше ми повідомляли, що 13 грудня Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. На світанку російські окупанти завдали ударів крилатими ракетами та безпілотниками, націлившись на об’єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.
Згодом Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний масований удар Росії по Україні та звернувся до партнерів.
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