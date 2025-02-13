Россия активизировала атаки перед возможными переговорами

Боевые действия в окрестностях Покровска. Фото: Reuters

Российские войска активизировались в зоне боевых действий. Они усиливают атаки на фронте, чтобы получить больше территориальных преимуществ перед возможными переговорами о прекращении боевых действий.

Об этом заявил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко в эфире "Мы-Украина".

Читайте также:

Россияне активизировались на нескольких направлениях

По его словам, российские силы пытаются захватить как можно больше территорий, чтобы иметь лучшие позиции в случае "заморозки" конфликта. Враг активизировал наступательные действия на разных направлениях.

"Первоочередные задачи россиян — в свете возможных переговоров, которые анонсируют — это заграбастать побольше земель. Чтобы когда будет эта "заморозка" или что там будет, чтобы у них на момент "условного прекращения огня" — если он будет — было побольше территорий, больше козырей. Поэтому они сейчас пытаются прорваться на любых участках", — сказал он.

Кроме того, в пограничной зоне усилились обстрелы, работа авиации и беспилотников.

"Что касается именно нашей пограничной зоны, то у нас здесь постоянные обстрелы, активизировалась в последнее время авиация, КАБы прилетают аж бегом. ДРГ очень активно работают на направлении. Также очень активны вражеские дроны, но мы их сдерживаем. Наши ребята стоят, наши ребята работают", — отметил Александр Даниленко.

Напомним, Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Между тем в НАТО заявили, что не поддержат подписание новых соглашений для мира в Украине, которые были бы подобных Минским.