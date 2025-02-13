Росія активізувала атаки перед можливими переговорами

Бойові дії на околицях Покровська. Фото: Reuters

Російські війська активізувалися у зоні бойових дій. Вони посилюють атаки на фронті, щоб отримати більше територіальних переваг перед можливими перемовинами щодо припинення бойових дій.

Про це заявив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко в ефірі "Ми-Україна".

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За його словами, російські сили намагаються захопити якомога більше територій, щоб мати кращі позиції в разі "заморозки" конфлікту. Ворог активізував наступальні дії на різних напрямках.

"Першочергові завдання росіян — у світлі можливих перемовин, які анонсують — це заграбастати чимпобільше земель. Щоб коли буде ця "заморозка" чи що там буде, щоб у них на момент "умовного припинення вогню" — якщо він буде — було побільше територій, більше козирів. Тому вони зараз намагаються прорватися на будь-яких ділянках", — сказав він.

Окрім того, в прикордонній зоні посилилися обстріли, робота авіації та безпілотників.

"Що стосується саме нашої прикордонної зони, то у нас тут постійні обстріли, активізувалась останнім часом авіація, КАБи прилітають аж бігом. ДРГ дуже активно працюють на напрямку. Також дуже активні ворожі дрони, але ми їх стримуємо. Наші хлопці стоять, наші хлопці працюють", — зазначив Олександр Даниленко.

Нагадаємо, Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Тим часом у НАТО заявили, що не підтримають підписання нових угод для миру в Україні, які були б подібних до Мінських.