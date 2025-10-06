Видео
Главная Армия Роботы ВСУ на фронте — Жорин о том, как они спасают жизни бойцов

Роботы ВСУ на фронте — Жорин о том, как они спасают жизни бойцов

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 00:12
Максим Жорин уверяет, что тема с боевыми роботами очень перспективна, ведь спасает бойцов ВСУ
Разнообразные роботизированные системы в ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Не только в ВСУ, а особенно усиленно в Третьем армейском корпусе разнообразные роботизированные системы занимают особое место. Благодаря своим возможностям они берегут жизни бойцов - устраивая вместо них засады и эвакуируют раненых; поэтому заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин видит в них большой потенциал.

Об этом Жорин заявил в интервью программе "На линии огня с Ириной Сампан".

Читайте также:

Как роботы помогают ВСУ:

По словам Жорина, его подчиненные были одними из первых, кто привлек в штат боевых роботов. Затем впоследствии создали отдельное подразделение, в которое привлекли инженеров, операторов и программистов.

"Часто в армии люди выполняют задачи, которые по документам должна выполнять другая структура, а командир должен решать эту проблему. Поэтому мы и инициировали такую инициативу", — говорит Жорин.

Сначала роботов неформально использовали различные подразделения для собственных задач, но теперь их "собрали вместе" и даже создали школу наземных роботизированных комплексов, на базе которой происходит создание, ремонт, тестирование и обучение экипажей.

"Мы используем разных роботов: инженерные, боевые с оружием, а также логистические и эвакуационные. Особенно на фронте помогают логистические роботы, ведь потери во время логистики могут быть больше, чем на укрепленных позициях", — подчеркивает заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Жорин рассказал, что боевых роботов (с пулеметами и гранатометами) даже используют для засад на оккупантов РФ. Это очень важно, так как позволяет уничтожать врага с безопасного расстояния не используя личный состав и не подвергая его риску.

Кто разрабатывает боевых роботов для ВСУ:

Роботи ЗСУ на фронті — Жорін про те, як вони рятують життя бійців - фото 1
Бойцы ВСУ управляют боевым роботом на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На фронте сейчас около 95% роботов — разработки украинских мастеров и инженеров. Иностранные модели стоят очень дорого и часто менее адаптированы к украинским реалиям.

"Зарубежные роботы условно стоят 500 тысяч долларов за штуку, а ты понимаешь, что можешь его потерять в бою. При этом украинский робот с таким же функционалом будет стоить скорее всего где-то 20-30 тысяч долларов. То есть разница просто сумасшедшая", — акцентирует Жорин.

По словам военного, боевые роботы на фронте - очень перспективная тема. Она пришла в ВСУ немного с опозданием и даже сейчас есть те, кто скептически к этому относится, но Жорин верит в успех и важность роботов.

"Мы решили, что это спасает жизни наших людей. Лучше вкладывать в роботов и дроны — тратить время, ресурсы и силы на развитие этого направления, чем терять людей", — отметил Жорин.

Ранее мы сообщали, что по мнению Максима Жорина необходимо выполнить ряд важных шагов, чтобы избежать проблемы с СЗЧ. Один из них - построение сержантской ветки.

Также ранее Жорин рассказывал, какие сейчас существуют проблемы с мобилизацией в Украине.

ВСУ армия дроны война в Украине роботы фронт
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
