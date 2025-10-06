Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Роботи ЗСУ на фронті — Жорін про те, як вони рятують життя бійців

Роботи ЗСУ на фронті — Жорін про те, як вони рятують життя бійців

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 00:12
Максим Жорін запевняє, що тема з бойовими роботами дуже перспективна, адже рятує бійців ЗСУ
Різноманітні роботизовані системи в ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Не тільки в ЗСУ, а особливо посилено в Третьому армійському корпусі різноманітні роботизовані системи займають особливе місце. Завдяки своїм можливостям вони бережуть життя бійців — влаштовуючи замість них засідки й евакуюють поранених; тому заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін бачить в них великий потенціал.

Про це Жорін заявив в інтерв'ю програмі "На лінії вогню з Іриною Сампан".

Реклама
Читайте також:

Як роботи допомагають ЗСУ:

За словами Жоріна, його підлеглі були одними з перших, хто залучив до штату бойових роботів. Потім згодом створили окремий підрозділ, до якого залучили інженерів, операторів та програмістів.

"Часто в армії люди виконують задачі, які за документами має виконувати інша структура, а командир має розв'язувати цю проблему. Тож ми й ініціювали таку ініціативу", — каже Жорін.

Спочатку роботів неформально використовували різні підрозділи для власних завдань, але тепер їх "зібрали докупи" і навіть створили школу наземних роботизованих комплексів, на базі якої відбувається створення, ремонт, тестування і навчання екіпажів.

"Ми використовуємо різних роботів: інженерні, бойові зі зброєю, а також логістичні та евакуаційні. Особливо на фронті допомагають логістичні роботи, адже втрати під час логістики можуть бути більшими, ніж на укріплених позиціях", — підкреслює заступник командира Третього армійського корпусу.

Жорін розповів, що бойових роботів (з кулеметами та гранатометами) навіть використовують для засідок на окупантів РФ. Це дуже важливо, тому що дозволяє знищувати ворога з безпечної відстані не використовуючи особовий склад і не піддаючи його ризику.

Хто розробляє бойових роботів для ЗСУ:

Роботи ЗСУ на фронті — Жорін про те, як вони рятують життя бійців - фото 1
Бійці ЗСУ керують бойовим роботом на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На фронті зараз близько 95% роботів — розробки українських майстрів та інженерів. Іноземні моделі коштують дуже дорого й часто менш адаптовані до українських реалій.

"Закордонні роботи умовно коштують 500 тисяч доларів за штуку, а ти розумієш, що можеш його втратити в бою. При цьому український робот з таким самим функціоналом буде коштувати скоріш за все десь 20-30 тисяч доларів. Тобто різниця просто божевільна", — акцентує Жорін.

За словами військового, бойові роботи на фронті — дуже перспективна тема. Вона прийшла до ЗСУ трішки із запізненням і навіть зараз є ті, хто скептично до цього ставиться, але Жорін вірить в успіх і важливість роботів.

"Ми вирішили, що це рятує життя наших людей. Краще вкладати в роботів і дрони — витрачати час, ресурси та сили на розвиток цього напрямку, ніж втрачати людей", — зазначив Жорін.

Раніше ми повідомляли, що на думку Максима Жоріна необхідно виконати низку важливих кроків, щоб уникнути проблеми із СЗЧ. Один з них — побудова сержантської гілки. 

Також раніше Жорін розповідав, які наразі існують проблеми з мобілізацією в Україні.

ЗСУ армія дрони війна в Україні роботи фронт
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації