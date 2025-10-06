Максим Жорін запевняє, що тема з бойовими роботами дуже перспективна, адже рятує бійців ЗСУ

Різноманітні роботизовані системи в ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Не тільки в ЗСУ, а особливо посилено в Третьому армійському корпусі різноманітні роботизовані системи займають особливе місце. Завдяки своїм можливостям вони бережуть життя бійців — влаштовуючи замість них засідки й евакуюють поранених; тому заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін бачить в них великий потенціал.

Про це Жорін заявив в інтерв'ю програмі "На лінії вогню з Іриною Сампан".

Як роботи допомагають ЗСУ:

За словами Жоріна, його підлеглі були одними з перших, хто залучив до штату бойових роботів. Потім згодом створили окремий підрозділ, до якого залучили інженерів, операторів та програмістів.

"Часто в армії люди виконують задачі, які за документами має виконувати інша структура, а командир має розв'язувати цю проблему. Тож ми й ініціювали таку ініціативу", — каже Жорін.

Спочатку роботів неформально використовували різні підрозділи для власних завдань, але тепер їх "зібрали докупи" і навіть створили школу наземних роботизованих комплексів, на базі якої відбувається створення, ремонт, тестування і навчання екіпажів.

"Ми використовуємо різних роботів: інженерні, бойові зі зброєю, а також логістичні та евакуаційні. Особливо на фронті допомагають логістичні роботи, адже втрати під час логістики можуть бути більшими, ніж на укріплених позиціях", — підкреслює заступник командира Третього армійського корпусу.

Жорін розповів, що бойових роботів (з кулеметами та гранатометами) навіть використовують для засідок на окупантів РФ. Це дуже важливо, тому що дозволяє знищувати ворога з безпечної відстані не використовуючи особовий склад і не піддаючи його ризику.

Хто розробляє бойових роботів для ЗСУ:

Бійці ЗСУ керують бойовим роботом на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На фронті зараз близько 95% роботів — розробки українських майстрів та інженерів. Іноземні моделі коштують дуже дорого й часто менш адаптовані до українських реалій.

"Закордонні роботи умовно коштують 500 тисяч доларів за штуку, а ти розумієш, що можеш його втратити в бою. При цьому український робот з таким самим функціоналом буде коштувати скоріш за все десь 20-30 тисяч доларів. Тобто різниця просто божевільна", — акцентує Жорін.

За словами військового, бойові роботи на фронті — дуже перспективна тема. Вона прийшла до ЗСУ трішки із запізненням і навіть зараз є ті, хто скептично до цього ставиться, але Жорін вірить в успіх і важливість роботів.

"Ми вирішили, що це рятує життя наших людей. Краще вкладати в роботів і дрони — витрачати час, ресурси та сили на розвиток цього напрямку, ніж втрачати людей", — зазначив Жорін.

