Переговоры с Россией - Рютте заявил, что Украине нужно оказать больше помощи

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: скриншот с видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости продолжать оказывать помощь Украине. По его мнению, это позволит иметь более сильную позицию во время переговоров с Россией.

Об этом Рютте сказал во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

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По словам Рютте, только украинские власти могут решать, начинать ли переговоры с Россией и как завершить войну.

"Но они должны делать это с позиции силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть на позиции силы, когда они примут такое решение", — подчеркнул он.

Генсек НАТО добавил, что путь Украины в Альянс "необратим" и сейчас "строится мост" в виде выделения 40 миллиардов евро, создания командования в Висбадене и со всеми соглашениями, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне.

"Это все вклад в будущее Украины в НАТО", — подытожил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда после встречи с Марком Рютте заявил о готовности предоставить Украине самолеты МиГ-29. Но взамен НАТО должна передислоцировать свои истребители на польские авиабазы.

Также мы писали, что США выделили Украине 825 миллионов долларов на экстренное энергетическое финансирование. Эти средства будут направлены на усиление генерации и ремонт сетей.