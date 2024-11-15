Переговори з Росією - Рютте заявив, що Україні треба надати більше допомоги

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: скриншот з відео

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про необхідність продовжувати надавати допомогу Україні. На його думку, це дозволить мати сильнішу позицію під час переговорів з Росією.

Про це Рютте сказав під час пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

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За словами Рютте, лише українська влада може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити війну. Водночас під час перемовин Україна повинна мати сильнішу позицію.

"Але вони повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти до України оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути на позиції сили, коли вони ухвалять таке рішення", — наголосив він.

Генсек НАТО додав, що шлях України до Альянсу є "незворотнім" та наразі "будується міст" у вигляді виділення 40 мільярдів євро, створення командування у Вісбадені та з усім безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні.

"Це все внесок у майбутнє України в НАТО", — підсумував він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з Марком Рютте заявив про готовність надати Україні літаки МіГ-29. Але натомість НАТО має передислокувати свої винищувачі на польські авіабази.

Також ми писали, що США виділили Україні 825 мільйонів доларів на екстрене енергетичне фінансування. Ці кошти спрямують на посилення генерації та ремонт мереж.