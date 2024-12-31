Командир 12 бригады Азов Прокопенко подвел итоги года на фронте

Командир 12-й бригады "Азов" Денис Прокопенко. Фото: Суспільне

Командир 12 бригады спецназа "Азов" Денис Прокопенко рассказал, какие боевые задания выполняли бойцы на фронте. Также он предостерег от прогнозов экспертов и политиков о конце войны в 2025 году.

Об этом Денис Прокопенко написал в Facebook.

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Где воевали бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов"

В течение всего 2024 года 12-я бригада специального назначения "Азов" находилась на передовой, выполняя сложные задачи на фронте. Основную часть года бригада сдерживала атаки врага на Лиманском направлении, а затем срочно передислоцировалась в район Торецка, где ситуация была критической.

Усилиями бойцов "Азова" и смежных подразделений удалось не только удержать позиции, но и нанести врагу значительные потери, заставив его потерять наступательный потенциал.

"365 дней наши солдаты, сержанты и офицеры сдерживали непрерывные штурмы россиян, контратаковали, освобождали оккупированные территории, пополняли обменный фонд и эвакуировали гражданских с прифронтовых территорий. Я благодарю каждого азовца за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность. В этом году в результате профессиональных и слаженных действий военнослужащих нашей бригады оккупанты понесли значительные потери: как в живой силе, так и в технике. Так будет и в 2025 году", — пишет Денис Прокопенко.

Пленные "азовцы"

Несмотря на эти успехи, бригада все еще пытается добиться освобождения 850 своих побратимов, которые уже более двух с половиной лет находятся в тяжелых условиях в российских тюрьмах. Работа над их возвращением продолжится в 2025 году.

Сняли запрет на оружие для "Азова" из США

Среди важных достижений года, как утверждает Прокопенко, — преодоление многолетнего запрета на получение вооружения от США. Хотя бюрократические преграды несколько задержали реализацию этой инициативы, бойцы надеются, что в 2025 году бригада получит необходимое оружие для эффективного выполнения своих задач.

Когда закончится война в Украине

Командование "Азова" предостерегает от опасной уверенности, что война завершится в 2025 году. Такие прогнозы, по мнению военных, вредят как тылу, так и фронту, создавая ложную иллюзию безопасности. Даже если активные боевые действия прекратятся, война останется в виде руин, потерь и постоянной угрозы со стороны врага, который не откажется от своих имперских

"Сегодня украинское и мировое медиапространство пропитано уверенностью, что в 2025 году война в Украине завершится. Это убеждение вредит как фронту, так и тылу. Оно дает призрачную иллюзию, успокаивает и расслабляет в ситуации, когда расслабиться означает потерять государство и независимость. Если прогнозы не оправдают себя, наше общество будет ждать тяжелое разочарование, которое ударит по обороноспособности страны. Этого ни в коем случае нельзя допускать. К тому же, любые гарантии безопасности, которые может получить Украина, не означают, что украинцы смогут переложить ответственность за оборону страны на плечи других. У нас уже есть печально известный пример Будапештского меморандума, который усыпил украинское общество, убедив в том, что безопасность наших границ обеспечат подписи на бумаге", — сообщил Денис Прокопенко.

Чтобы быть готовыми к возможным вызовам, Украина должна продолжать реформирование армии, наращивание военно-промышленного комплекса и укрепление обороноспособности. Гарантии безопасности, такие как в случае с Будапештским меморандумом, не должны создавать иллюзии, что кто-то другой будет защищать украинские границы.

Напомним, вчера, 30 декабря, из российского плена удалось вернуть 11 бойцов "Азова".

Ранее боец из бригады "Азов" рассказал, что допрашивают россияне у пленных украинских защитников.