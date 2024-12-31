Командир 12 бригади Азов Прокопенко підбив підсумки року на фронті

Командир 12-ї бригади "Азов" Денис Прокопенко. Фото: Суспільне

Командир 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Денис Прокопенко розповів, які бойові завдання виконували бійці на фронті. Також він застеріг від прогнозів експертів та політиків про кінець війни у 2025 році.

Про це Денис Прокопенко написав у Facebook.

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Протягом усього 2024 року 12-та бригада спеціального призначення "Азов" перебувала на передовій, виконуючи найскладніші завдання на фронті. Основну частину року бригада стримувала атаки ворога на Лиманському напрямку, а згодом терміново передислокувалася до району Торецька, де ситуація була критичною.

Зусиллями бійців "Азову" та суміжних підрозділів вдалося не лише утримати позиції, а й завдати ворогу значних втрат, змусивши його втратити наступальний потенціал.

"365 днів наші солдати, сержанти та офіцери стримували безперервні штурми росіян, контратакували, звільняли окуповані території, поповнювали обмінний фонд та евакуйовували цивільних з прифронтових територій. Я дякую кожному азовцю за проявлені мужність, відвагу та самовідданість. Цього року в результаті професійних та злагоджених дій військовослужбовців нашої бригади окупанти понесли значні втрати: як в живій силі, так і в техніці. Так буде і в 2025 році", — пише Денис Прокопенко.

Полонені "азовці"

Попри ці успіхи, бригада все ще намагається домогтися звільнення 850 своїх побратимів, які вже понад два з половиною роки перебувають у важких умовах у російських тюрмах. Робота над їхнім поверненням продовжиться у 2025 році.

Зняли заборону на зброю для "Азову" із США

Серед важливих досягнень року, як стверджує Прокопенко, — подолання багаторічної заборони на отримання озброєння від США. Хоча бюрократичні перепони дещо затримали реалізацію цієї ініціативи, бійці сподіваються, що у 2025 році бригада отримає необхідну зброю для ефективного виконання своїх завдань.

Коли закінчиться війна в Україні

Командування "Азову" застерігає від небезпечної впевненості, що війна завершиться у 2025 році. Такі прогнози, на думку військових, шкодять як тилу, так і фронту, створюючи хибну ілюзію безпеки. Навіть якщо активні бойові дії припиняться, війна залишиться у вигляді руїн, втрат і постійної загрози з боку ворога, який не відмовиться від своїх імперських зазіхань.

"Сьогодні український та світовий медіапростір просякнутий впевненістю, що у 2025 році війна в Україні завершиться. Це переконання шкодить як фронту, так і тилу. Воно дає примарну ілюзію, заспокоює та розслаблює в ситуації, коли розслабитись означає втратити державу та незалежність. Якщо прогнози не виправдають себе, наше суспільство чекатиме важке розчарування, яке вдарить по обороноздатності країни. Цього ні в якому разі не можна допускати. До того ж, будь-які безпекові гарантії, які може отримати Україна, не означають, що українці зможуть перекласти відповідальність за оборону країни на плечі інших. У нас вже є сумнозвісний приклад Будапештського меморандуму, який приспав українське суспільство, переконавши у тому, що безпеку наших кордонів забезпечать підписи на папері", — повідомив Денис Прокопенко.

Щоб бути готовими до можливих викликів, Україна має продовжувати реформування армії, нарощування військово-промислового комплексу та зміцнення обороноздатності. Безпекові гарантії, такі як у випадку з Будапештським меморандумом, не повинні створювати ілюзії, що хтось інший захищатиме українські кордони.

Нагадаємо, вчора, 30 грудня, з російського полону вдалося повернути 11 бійців "Азову".

Раніше боєць з бригади "Азов" розповів, що допитують росіяни в полонених українських захисників.