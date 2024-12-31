Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Рік боротьби — як 12-та бригада "Азов" захищала Лиман і Торецьк arrow

Рік боротьби — як 12-та бригада "Азов" захищала Лиман і Торецьк

31 грудня 2024 14:58
Анастасія Постоєнко - Редактор
Командир 12 бригади Азов Прокопенко підбив підсумки року на фронті
Командир 12-ї бригади "Азов" Денис Прокопенко. Фото: Суспільне
Анастасія Постоєнко - Редактор

Командир 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Денис Прокопенко розповів, які бойові завдання виконували бійці на фронті. Також він застеріг від прогнозів експертів та політиків про кінець війни у 2025 році.

Про це Денис Прокопенко написав у Facebook.

Читайте також:

Де воювали бійці 12-ї бригади спецпризначення "Азов"

Протягом усього 2024 року 12-та бригада спеціального призначення "Азов" перебувала на передовій, виконуючи найскладніші завдання на фронті. Основну частину року бригада стримувала атаки ворога на Лиманському напрямку, а згодом терміново передислокувалася до району Торецька, де ситуація була критичною.

Зусиллями бійців "Азову" та суміжних підрозділів вдалося не лише утримати позиції, а й завдати ворогу значних втрат, змусивши його втратити наступальний потенціал.

"365 днів наші солдати, сержанти та офіцери стримували безперервні штурми росіян, контратакували, звільняли окуповані території, поповнювали обмінний фонд та евакуйовували цивільних з прифронтових територій. Я дякую кожному азовцю за проявлені мужність, відвагу та самовідданість. Цього року в результаті професійних та злагоджених дій військовослужбовців нашої бригади окупанти понесли значні втрати: як в живій силі, так і в техніці. Так буде і в 2025 році", — пише Денис Прокопенко.

Полонені "азовці" 

Попри ці успіхи, бригада все ще намагається домогтися звільнення 850 своїх побратимів, які вже понад два з половиною роки перебувають у важких умовах у російських тюрмах. Робота над їхнім поверненням продовжиться у 2025 році.

Зняли заборону на зброю для "Азову" із США

Серед важливих досягнень року, як стверджує Прокопенко,  — подолання багаторічної заборони на отримання озброєння від США. Хоча бюрократичні перепони дещо затримали реалізацію цієї ініціативи, бійці сподіваються, що у 2025 році бригада отримає необхідну зброю для ефективного виконання своїх завдань.

Коли закінчиться війна в Україні

Командування "Азову" застерігає від небезпечної впевненості, що війна завершиться у 2025 році. Такі прогнози, на думку військових, шкодять як тилу, так і фронту, створюючи хибну ілюзію безпеки. Навіть якщо активні бойові дії припиняться, війна залишиться у вигляді руїн, втрат і постійної загрози з боку ворога, який не відмовиться від своїх імперських зазіхань. 

"Сьогодні український та світовий медіапростір просякнутий впевненістю, що у 2025 році війна в Україні завершиться. Це переконання шкодить як фронту, так і тилу. Воно дає примарну ілюзію, заспокоює та розслаблює в ситуації, коли розслабитись означає втратити державу та незалежність. Якщо прогнози не виправдають себе, наше суспільство чекатиме важке розчарування, яке вдарить по обороноздатності країни. Цього ні в якому разі не можна допускати. До того ж, будь-які безпекові гарантії, які може отримати Україна, не означають, що українці зможуть перекласти відповідальність за оборону країни на плечі інших. У нас вже є сумнозвісний приклад Будапештського меморандуму, який приспав українське суспільство, переконавши у тому, що безпеку наших кордонів забезпечать підписи на папері", — повідомив Денис Прокопенко.

Щоб бути готовими до можливих викликів, Україна має продовжувати реформування армії, нарощування військово-промислового комплексу та зміцнення обороноздатності. Безпекові гарантії, такі як у випадку з Будапештським меморандумом, не повинні створювати ілюзії, що хтось інший захищатиме українські кордони.

Нагадаємо, вчора, 30 грудня, з російського полону вдалося повернути 11 бійців "Азову".

Раніше боєць з бригади "Азов" розповів, що допитують росіяни в полонених українських захисників.

полк "Азов" війна в Україні бойова повістка військова операція 12 бригада "Азов" Денис Прокопенко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки

13:57 Імпорт електроенергії в Україні зріс більш ніж в п'ять разів

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

13:51 Зеленський зустрівся з очільниками МЗС та Мінагрополітики

13:48 ЗСУ поставили рекорд зі знищення окупантів упродовж 2024 року

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки

13:57 Імпорт електроенергії в Україні зріс більш ніж в п'ять разів

13:51 Зеленський зустрівся з очільниками МЗС та Мінагрополітики

13:48 ЗСУ поставили рекорд зі знищення окупантів упродовж 2024 року

13:39 Діденко попередила українців про похолодання завтра

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року