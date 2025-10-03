Видео
Главная Армия РФ осуществила более 600 ударов по Запорожью — какие последствия

РФ осуществила более 600 ударов по Запорожью — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 07:47
Обстрел Запорожья 3 октября - чем атаковала РФ
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: Запорожская ОГА

В течение суток российские оккупанты нанесли 615 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 15 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Иван Федоров в пятницу, 3 октября.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Иван Федоров/Telegram

Последствия атаки РФ

"Войска РФ осуществили 17 авиационных ударов по Григорьевке, Малокатериновке, Камышевахе, Степногорску, Лукьяновскому, Новоданиловке, Новоандреевке и Полтавке", — говорится в сообщении.

Еще 390 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Таврическое, Плавни, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Чаривне, Белогорье, Ровнополье и Полтавку.

Из РСЗО было нанесено шесть обстрелов по территории Новоданиловки и Малой Токмачки.

Кроме того, 202 артиллерийских удара были нанесены по территории Плавней, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного, Белогорья и Полтавки.

Мирные жители не пострадали.

Напомним, сегодня ночью также РФ атаковала Полтаву.

Кроме того, неспокойной ночь была в России. Несколько регионов атаковали дроны.

Запорожье Украина оккупанты война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
