Обстріл Запоріжжя 3 жовтня — чим атакувала РФ

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби російські окупанти завдали 615 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров у п’ятницю, 3 жовтня.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров/Telegram

Наслідки атаки РФ

"Війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Григорівці, Малокатеринівці, Комишувасі, Степногірську, Лук’янівському, Новоданилівці, Новоандріївці та Полтавці", — йдеться в повідомленні.

Ще 390 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Таврійське, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Рівнопілля та Полтавку.

Із РСЗВ було завдано шість обстрілів по території Новоданилівки та Малої Токмачки.

Крім того, 202 артилерійські удари було нанесено по території Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я та Полтавки.

Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні вночі також РФ атакувала Полтаву.

Крім того, неспокійною ніч була у Росії. Кілька регіонів атакували дрони.