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Главная Армия РФ совершила 57 штурмов под Покровском — отчет Генштаба ВСУ

РФ совершила 57 штурмов под Покровском — отчет Генштаба ВСУ

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 08:54
Ситуация на фронте 28 июля — утренняя сводка Генштаба ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Длится 1 251 сутки полномасштабной российской агрессии против Украины. Оккупанты продолжают атаковать позиции украинских защитников, однако получают решительный ответ и несут значительные потери.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook в понедельник, 28 июля.

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Боестолкновения и обстрелы

За прошедшие сутки произошло 158 боестолкновений. Оккупанты нанесли 86 авиационных ударов, сбросили 132 управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, противник привлекал для поражения 4 413 дронов-камикадзе и совершил 5 960 артиллерийских обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

За прошедшие 24 часа авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили:

  • восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов;
  • одну пушку;
  • одну радиолокационную станцию врага.

Ситуация на направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники продолжают сдерживать российских оккупантов. За минувшие сутки противник нанес 14 авиационных ударов и совершил 363 обстрела. Воины ВСУ остановили девять штурмовых действий РФ.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Северо-Слобожанское и Курское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении вчера было зафиксировано шесть российских атак. Воины ВСУ остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки.

Ситуація на Купʼянському напрямку
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении захватчики атаковали 18 раз. Они пытались проникнуть в украинскую оборону в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григорьевки и Шандриголово.

Ситуація на Лиманському напрямку 28 липня
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении украинские воины остановили девять российских атак вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и в направлении Северска.

Ситуація на Сіверському напрямку 28 липня
Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

А на Краматорском вчера было зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.

Ситуація на Краматорському напрямку 28 липня
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком оккупанты совершили 12 атак в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.

Ситуація на Торецькому напрямку 28 липня
Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении украинские защитники остановили 57 штурмовых действий оккупантов.

Ситуація на Покровському напрямку 28 липня
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском оккупанты вчера совершили десять атак.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 28 липня
Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты не проводили наступательных действий.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 28 липня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ
Ситуація на Оріхівському напрямку 28 липня
Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении захватчики совершили пять попыток, чтобы продвинуться в направлении Приднепровского.

Ситуація на Придніпровському напрямку 28 липня
Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, недавно украинские защитники освободили село Кондратовка в Сумской области.

Кроме того, воины ВСУ продвинулись на Запорожском направлении и отодвинули противника с позиций.

война ВСУ Украина оккупанты Генштаб ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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