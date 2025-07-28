Ситуация на фронте 28 июля — утренняя сводка Генштаба ВСУ

РФ совершила 57 штурмов под Покровском — отчет Генштаба ВСУ
Длится 1 251 сутки полномасштабной российской агрессии против Украины. Оккупанты продолжают атаковать позиции украинских защитников, однако получают решительный ответ и несут значительные потери.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook в понедельник, 28 июля.
Боестолкновения и обстрелы
За прошедшие сутки произошло 158 боестолкновений. Оккупанты нанесли 86 авиационных ударов, сбросили 132 управляемые авиационные бомбы.
Кроме того, противник привлекал для поражения 4 413 дронов-камикадзе и совершил 5 960 артиллерийских обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.
За прошедшие 24 часа авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили:
- восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов;
- одну пушку;
- одну радиолокационную станцию врага.
Ситуация на направлениях фронта
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники продолжают сдерживать российских оккупантов. За минувшие сутки противник нанес 14 авиационных ударов и совершил 363 обстрела. Воины ВСУ остановили девять штурмовых действий РФ.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции Сил обороны Украины.
На Купянском направлении вчера было зафиксировано шесть российских атак. Воины ВСУ остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки.
На Лиманском направлении захватчики атаковали 18 раз. Они пытались проникнуть в украинскую оборону в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григорьевки и Шандриголово.
На Северском направлении украинские воины остановили девять российских атак вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и в направлении Северска.
А на Краматорском вчера было зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.
На Торецком оккупанты совершили 12 атак в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 57 штурмовых действий оккупантов.
На Новопавловском оккупанты вчера совершили десять атак.
В Генштабе ВСУ сообщили, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты не проводили наступательных действий.
На Приднепровском направлении захватчики совершили пять попыток, чтобы продвинуться в направлении Приднепровского.
Напомним, недавно украинские защитники освободили село Кондратовка в Сумской области.
Кроме того, воины ВСУ продвинулись на Запорожском направлении и отодвинули противника с позиций.
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