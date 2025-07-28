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Головна Армія РФ здійснила 57 штурмів під Покровськом — звіт Генштабу ЗСУ

РФ здійснила 57 штурмів під Покровськом — звіт Генштабу ЗСУ

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Дата публікації: 28 липня 2025 08:54
Ситуація на фронті 28 липня — ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Триває 1 251 доба повномасштабної російської агресії проти України. Окупанти продовжують атакувати позиції українських захисників, однак отримують рішучу відповідь та зазнають значних втрат.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у Facebook у понеділок, 28 липня.

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Боєзіткнення та обстріли

Упродовж минулої доби сталося 158 боєзіткнень. Окупанти завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіаційні бомби.

Крім того, противник залучав для ураження 4 413 дронів-камікадзе та здійснив 5 960 артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

За минулі 24 години авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили:

  • вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів;
  • одну гармату;
  • одну радіолокаційну станцію ворога.

Ситуація на напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники продовжують стримувати російських окупантів. За минулу добу противник завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 363 обстріли. Воїни ЗСУ зупинили дев’ять штурмових дій РФ.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Північно-Слобожанський та Курський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти сім разів атакували позиції Сил оборони України.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському напрямку вчора було зафіксовано шість російських атак. Воїни ЗСУ зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки.

Ситуація на Купʼянському напрямку
Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському загарбники атакували 18 разів. Вони намагалися проникнути в українську оборону в районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового.

Ситуація на Лиманському напрямку 28 липня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку українські воїни зупинили девʼять російських атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська.

Ситуація на Сіверському напрямку 28 липня
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

А на Краматорському вчора було зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

Ситуація на Краматорському напрямку 28 липня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому окупанти здійснили 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

Ситуація на Торецькому напрямку 28 липня
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових дій окупантів. 

Ситуація на Покровському напрямку 28 липня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському окупанти вчора здійснили десять атак. 

Ситуація на Новопавлівському напрямку 28 липня
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти не проводили наступальних дій.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 28 липня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ
Ситуація на Оріхівському напрямку 28 липня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку загарбники здійснили пʼять спроб, аби просунути в напрямку Придніпровського.

Ситуація на Придніпровському напрямку 28 липня
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно українські захисники звільнили село Кіндратівка в Сумській області.

Крім того, воїни ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку та відсунули противника з позицій.

війна ЗСУ Україна окупанти Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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