Ситуація на фронті 28 липня — ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Триває 1 251 доба повномасштабної російської агресії проти України. Окупанти продовжують атакувати позиції українських захисників, однак отримують рішучу відповідь та зазнають значних втрат.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у Facebook у понеділок, 28 липня.

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Боєзіткнення та обстріли

Упродовж минулої доби сталося 158 боєзіткнень. Окупанти завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіаційні бомби.

Крім того, противник залучав для ураження 4 413 дронів-камікадзе та здійснив 5 960 артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

За минулі 24 години авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили:

вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів;

одну гармату;

одну радіолокаційну станцію ворога.

Ситуація на напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники продовжують стримувати російських окупантів. За минулу добу противник завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 363 обстріли. Воїни ЗСУ зупинили дев’ять штурмових дій РФ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти сім разів атакували позиції Сил оборони України.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському напрямку вчора було зафіксовано шість російських атак. Воїни ЗСУ зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки.

Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському загарбники атакували 18 разів. Вони намагалися проникнути в українську оборону в районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку українські воїни зупинили девʼять російських атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

А на Краматорському вчора було зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому окупанти здійснили 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових дій окупантів.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському окупанти вчора здійснили десять атак.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти не проводили наступальних дій.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку загарбники здійснили пʼять спроб, аби просунути в напрямку Придніпровського.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно українські захисники звільнили село Кіндратівка в Сумській області.

Крім того, воїни ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку та відсунули противника з позицій.