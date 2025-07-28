Ситуація на фронті 28 липня — ранкове зведення Генштабу ЗСУ

РФ здійснила 57 штурмів під Покровськом — звіт Генштабу ЗСУ
Триває 1 251 доба повномасштабної російської агресії проти України. Окупанти продовжують атакувати позиції українських захисників, однак отримують рішучу відповідь та зазнають значних втрат.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у Facebook у понеділок, 28 липня.
Боєзіткнення та обстріли
Упродовж минулої доби сталося 158 боєзіткнень. Окупанти завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіаційні бомби.
Крім того, противник залучав для ураження 4 413 дронів-камікадзе та здійснив 5 960 артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах.
За минулі 24 години авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили:
- вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів;
- одну гармату;
- одну радіолокаційну станцію ворога.
Ситуація на напрямках фронту
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники продовжують стримувати російських окупантів. За минулу добу противник завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 363 обстріли. Воїни ЗСУ зупинили дев’ять штурмових дій РФ.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти сім разів атакували позиції Сил оборони України.
На Купʼянському напрямку вчора було зафіксовано шість російських атак. Воїни ЗСУ зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки.
На Лиманському загарбники атакували 18 разів. Вони намагалися проникнути в українську оборону в районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового.
На Сіверському напрямку українські воїни зупинили девʼять російських атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська.
А на Краматорському вчора було зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.
На Торецькому окупанти здійснили 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових дій окупантів.
На Новопавлівському окупанти вчора здійснили десять атак.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти не проводили наступальних дій.
На Придніпровському напрямку загарбники здійснили пʼять спроб, аби просунути в напрямку Придніпровського.
Нагадаємо, нещодавно українські захисники звільнили село Кіндратівка в Сумській області.
Крім того, воїни ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку та відсунули противника з позицій.
Читайте Новини.LIVE!