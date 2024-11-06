Операция ВСУ в Курской области — Сырский подвел итоги за три месяца

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский, Facebook

Силы обороны уничтожили тысячи российских солдат и единиц техники в Курской области за три месяца. Сейчас Россия сосредоточила там около 45 тысяч военных и пытается увеличить их количество.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 6 ноября.

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Итоги операции в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что из-за планов врага наступать на Сумском направлении из Курской области, для создания "буферной зоны", было принято решение о проведении наступательной операции на опережение.

"За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано — 7905, ранены — 12220, плен — 717", — заявил Сырский.

Он добавил, что также за это время было уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники российской армии.

"Из них: 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники", — отметил Главнокомандующий.

Сирский отметил, что сейчас Россия сосредоточила в Курской области около 45 тысяч военных и пытается увеличить их количество, чтобы ВСУ вышли с этой территории.

"Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи", — подчеркнул Сырский.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, министр обороны Рустем Умеров подтвердил столкновение Сил обороны с военными Северной Кореи на поле боя, однако, по его словам, это были "небольшие стычки".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на первое столкновение и отметил, что участие солдат КНДР в войне открывает новую страницу нестабильности на международной арене мира.

Ранее Зеленский заявлял, что численность северокорейских войск в Курской области составляет около 11 тысяч человек.