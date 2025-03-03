Кремль имеет интерес в неудаче заключения соглашения между США и Украиной

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Недавние официальные заявления Кремля относительно соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых свидетельствуют о попытках россиян саботировать этот договор. Россия заинтересована в неподписании соглашения, потому что оно обязывает США поддерживать суверенитет Украины.

Об этом пишет ISW.

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"Кремль заинтересован в том, чтобы не допустить подписания США и Украиной соглашения о добыче полезных ископаемых, поскольку это соглашение обязывает США осуществлять долгосрочные инвестиции в Украину и поддерживать украинский суверенитет", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что Россия тратит значительное время и усилия на подрыв и искажение американо-украинского соглашения об ископаемых. Это свидетельствует о том, что Кремль рассматривает соглашение как "препятствие для достижения целей" Владимира Путина в Украине.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказывал, что соглашение о добыче полезных ископаемых, даже если не содержит текста о гарантиях безопасности для Украины, станет долгосрочной экономической инвестицией США. Также документ может стать основой для дополнительной американской помощи или военных продаж Украине в будущем.

"Любая сделка, которая привязывает США к независимой и суверенной Украине, противоречит долгосрочным целям России, направленным на изоляцию и покорение Украины", — считают в ISW.

В Институте предполагают, что Путин считает, что предотвращение заключения соглашения между США и Украиной является "необходимым шагом" для того, чтобы подтолкнуть США к прекращению военной помощи и полному отказу от Украины.

Также российские власти хотят предотвратить углубление американо-украинских отношений, надеясь, что смогут получить значительные территориальные уступки от Украины во время будущих переговоров.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Лондоне заявил, что продолжение обсуждения соглашения о полезных ископаемых с США возможно.

Также он убежден, что отношения Украины с президентом США Дональдом Трампом будут продолжаться.