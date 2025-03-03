Кремль має інтерес у невдачі укладення угоди між США та Україною

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Нещодавні офіційні заяви Кремля щодо угоди між США та Україною про корисні копалини свідчать про спроби росіян саботувати цей договір. Росія зацікавлена в непідписанні угоди, бо вона зобов'язує США підтримувати суверенітет України.

Про це пише ISW.

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"Кремль зацікавлений у тому, щоб не допустити підписання США та Україною угоди про видобуток корисних копалин, оскільки ця угода зобов'язує США здійснювати довгострокові інвестиції в Україну та підтримувати український суверенітет", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що Росія витрачає значний час і зусилля на підрив і спотворення американо-української угоди про копалини. Це свідчить про те, що Кремль розглядає угоду як "перешкоду для досягнення цілей" Володимира Путіна в Україні

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент розповідав, що угода про видобуток корисних копалин, навіть якщо не містить тексту про гарантії безпеки для України, стане довгостроковою економічною інвестицією США. Також документ може стати основою для додаткової американської допомоги або військових продажів Україні в майбутньому.

"Будь-яка угода, яка прив'язує США до незалежної та суверенної України, суперечить довгостроковим цілям Росії, спрямованим на ізоляцію і підкорення України", — вважають в ISW.

В Інституті припускають, що Путін вважає, що запобігання укладенню угоди між США та Україною є "необхідним кроком" для того, аби підштовхнути США до припинення військової допомоги і повної відмови від України.

Також російська влада хоче запобігти поглибленню американсько-українських відносин, сподіваючись, що зможе отримати значні територіальні поступки від України під час майбутніх переговорів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у Лондоні заявив, що продовження обговорення угоди про корисні копалини зі США можливе.

Також він переконаний, що відносини України із президентом США Дональдом Трампом триватимуть.