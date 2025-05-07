Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Армия РФ запустила почти 200 БпЛА и баллистику — сколько сбили силы ПВО

РФ запустила почти 200 БпЛА и баллистику — сколько сбили силы ПВО

Ua en ru
Дата публикации 7 мая 2025 15:41
Обстрел Украины 7 мая — сколько дронов и ракет сбили силы ПВО
Силы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Российские оккупанты с 20:30 6 мая по 13:30 7 мая атаковали Украину ракетами и беспилотниками. В результате обстрела пострадали Киевская, Сумская, Житомирская, Донецкая области и Запорожье.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Российская атака на Украину

Захватчики запускали пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 187 ударных дронов и беспилотники-имитаторы.

К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Російська атака на Україну 7 травня
Количество сбитых ракет и дронов 7 мая. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 14:30 подтверждено сбитие двух баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 81 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, 64 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку оккупантов. По его словам, захватчики дважды обстреляли Киев.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Шевченковского района столицы.

война беспилотники Украина обстрелы ракеты Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER