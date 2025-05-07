Обстрел Украины 7 мая — сколько дронов и ракет сбили силы ПВО

Силы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Российские оккупанты с 20:30 6 мая по 13:30 7 мая атаковали Украину ракетами и беспилотниками. В результате обстрела пострадали Киевская, Сумская, Житомирская, Донецкая области и Запорожье.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Захватчики запускали пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 187 ударных дронов и беспилотники-имитаторы.

К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых ракет и дронов 7 мая. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 14:30 подтверждено сбитие двух баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 81 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, 64 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку оккупантов. По его словам, захватчики дважды обстреляли Киев.

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