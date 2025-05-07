Обстрел Украины 7 мая — сколько дронов и ракет сбили силы ПВО

РФ запустила почти 200 БпЛА и баллистику — сколько сбили силы ПВО
Российские оккупанты с 20:30 6 мая по 13:30 7 мая атаковали Украину ракетами и беспилотниками. В результате обстрела пострадали Киевская, Сумская, Житомирская, Донецкая области и Запорожье.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Российская атака на Украину
Захватчики запускали пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 187 ударных дронов и беспилотники-имитаторы.
К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По состоянию на 14:30 подтверждено сбитие двух баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 81 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", — говорится в сообщении.
Кроме того, 64 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку оккупантов. По его словам, захватчики дважды обстреляли Киев.
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