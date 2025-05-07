Обстріл України 7 травня — скільки дронів та ракет збили сили ППО

РФ запустила майже 200 БпЛА та балістику — скільки збили сили ППО
Російські окупанти із 20:30 6 травня по 13:30 7 травня атакували Україну ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Російська атака на Україну
Загарбники запускали пʼять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 187 ударних дронів та безпілотники-імітатори.
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 14:30 підтверджено збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.
Крім того, 64 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку окупантів. За його словами, загарбники двічі обстріляли Київ.
Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Шевченківського району столиці.
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