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Головна Армія РФ запустила майже 200 БпЛА та балістику — скільки збили сили ППО

РФ запустила майже 200 БпЛА та балістику — скільки збили сили ППО

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Дата публікації: 7 травня 2025 15:41
Обстріл України 7 травня — скільки дронів та ракет збили сили ППО
Сили ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти із 20:30 6 травня по 13:30 7 травня атакували Україну ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Загарбники запускали пʼять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 187 ударних дронів та безпілотники-імітатори. 

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Російська атака на Україну 7 травня
Кількість збитих ракет та дронів 7 травня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 14:30 підтверджено збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 64 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку окупантів. За його словами, загарбники двічі обстріляли Київ.

Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Шевченківського району столиці.

війна безпілотники Україна обстріли ракети Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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