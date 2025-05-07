Обстріл України 7 травня — скільки дронів та ракет збили сили ППО

Сили ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти із 20:30 6 травня по 13:30 7 травня атакували Україну ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Загарбники запускали пʼять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 187 ударних дронів та безпілотники-імітатори.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих ракет та дронів 7 травня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 14:30 підтверджено збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 64 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку окупантів. За його словами, загарбники двічі обстріляли Київ.

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