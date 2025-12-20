Россия снова атаковала Украину 20 декабря — сколько целей сбила ПВО

РФ запускала баллистику и дроны — сколько целей приземлила ПВО
Российские оккупанты в ночь на 20 декабря снова атаковали Украину. Противник запускал баллистические ракеты и ударные беспилотники.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 20 декабря
Захватчики запускали три баллистические ракеты "Искандер-М" и 51 ударный дрон типа Shahed, "Гербера" и других типов.
Воздушное нападение оккупантов отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительной информации, по состоянию на 09:00, ПВО сбито и подавлено 31 российский дрон на севере, юге и востоке страны.
"Зафиксировано попадание баллистических ракет и 20 ударных БпЛА на 15 локациях", — говорится в сообщении.
Напомним, 19 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область, в результате чего погибли восемь человек.
Кроме того, захватчики обстреляли четыре громады Харьковской области. Враг повредил жилые дома и ранил людей.
