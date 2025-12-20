Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ запускала балістику та дрони — скільки цілей приземлила ППО

РФ запускала балістику та дрони — скільки цілей приземлила ППО

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 09:56
Росія знову атакувала Україну 20 грудня — скільки цілей збила ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 20 грудня знову атакували Україну. Противник запускав балістичні ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Нічна атака окупантів 20 грудня

Загарбники запускали три балістичні ракети "Іскандер-М" та 51 ударний дрон типу Shahed, "Гербера" та інших типів.

Повітряний напад окупантів відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 09:00, ППО збито та подавлено 31 російський дрон на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти атакували Одещину, внаслідок чого загинули вісім людей.

Крім того, загарбники обстріляли чотири громади Харківської області. Ворог пошкодив житлові будинки та поранив людей.

війна Україна обстріли Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації