Росія знову атакувала Україну 20 грудня — скільки цілей збила ППО

Російські окупанти у ніч проти 20 грудня знову атакували Україну. Противник запускав балістичні ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Нічна атака окупантів 20 грудня

Загарбники запускали три балістичні ракети "Іскандер-М" та 51 ударний дрон типу Shahed, "Гербера" та інших типів.

Повітряний напад окупантів відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 09:00, ППО збито та подавлено 31 російський дрон на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти атакували Одещину, внаслідок чого загинули вісім людей.

Крім того, загарбники обстріляли чотири громади Харківської області. Ворог пошкодив житлові будинки та поранив людей.