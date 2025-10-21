Россия резко увеличила количество атак дронами по Украине - Минобороны Великобритании

Запуск БпЛА армии РФ. Фото иллюстративное: Мост

В сентябре 2025 года Россия резко увеличила количество воздушных атак на Украину, запустив более 5 500 ударных беспилотников. Министерство обороны Великобритании сообщило, что Москва активно готовится к масштабной зимней кампании, направленной на уничтожение энергетической инфраструктуры нашей страны.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в официальном аккаунте в соцсети X во вторник, 21 октября.

Реклама

Читайте также:

Россия усиливает темп дроновых атак

По данным Минобороны Великобритании, в сентябре 2025 года Россия запустила примерно 5 500 ударных беспилотных летательных аппаратов (OWA UAS) по территории Украины. Это на 1 400 больше, чем в августе, когда их количество составляло 4 100. В ведомстве объясняют, что предыдущее уменьшение количества атак было связано со стремлением Кремля создать иллюзию готовности к переговорам. По состоянию на октябрь 2025 года Россия уже выпустила более 3 000 дронов.

Сообщение Минобороны Великобритании в X. Фото: скриншот

"В сентябре Россия запустила примерно 5 500 ударных беспилотников по Украине. Это существенный рост по сравнению с 4 100, запущенными в августе", — отметили в Министерстве обороны Великобритании.

Британская разведка добавляет, что Москва поддерживает высокий темп ударов, проводя масштабные волны атак с использованием бомбардировочной авиации дальнего действия. В сентябре зафиксировано четыре крупномасштабные воздушные кампании, в частности 7 сентября, когда агрессор выпустил более 800 боеприпасов, в основном беспилотников OWA UAS. Сочетание ракетных и дроновых атак, по данным Великобритании, имеет целью усложнить работу украинской ПВО и повысить эффективность российских боеприпасов.

РФ наносит удары по энергетике Украины

Также сообщается, что в сентябре 2025 года Россия запустила более 70 своих передовых крылатых ракет типа AS-23a KODIAK, которые применяются для ударов по стратегическим объектам на территории Украины. По оценке британского ведомства, такая тактика направлена на истощение украинских систем обороны и создание энергетического коллапса накануне зимы.

Минобороны Великобритании отмечает, что критическая национальная инфраструктура Украины, — прежде всего энергетическая система, — стала главной целью российских ударов. Москва пытается нанести максимальные повреждения украинской энергосети, как это уже делала ранее во время зимних кампаний. В октябре 2025 года зафиксировано по меньшей мере четыре масштабные атаки на объекты энергетики Украины.

Напомним, что Великобритания планирует предоставить своим военным новые полномочия для уничтожения беспилотников, которые представляют угрозу оборонным объектам страны, о чем 20 октября заявил министр обороны Джон Гили.

Ранее мы также информировали, что Джон Гили объявил о расширении поддержки Украины Британией, отметив, что страны-участницы "Рамштайна" уже собрали более 50 миллиардов фунтов военной помощи для Киева.