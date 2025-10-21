Відео
Армія РФ запускає по Україні все більше БпЛА — розвідка Британії

РФ запускає по Україні все більше БпЛА — розвідка Британії

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 23:57
Оновлено: 00:12
Росія різко збільшила кількість атак дронами по Україні — Міноборони Великої Британії
Запуск БпЛА армії РФ. Фото ілюстративне: Мост

У вересні 2025 року Росія різко збільшила кількість повітряних атак на Україну, запустивши понад 5 500 ударних безпілотників. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Москва активно готується до масштабної зимової кампанії, спрямованої на знищення енергетичної інфраструктури нашої країни.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в офіційному акаунті в соцмережі X у вівторок, 21 жовтня.

Росія посилює темп дронових атак 

За даними Міноборони Великої Британії, у вересні 2025 року Росія запустила приблизно 5 500 ударних безпілотних літальних апаратів (OWA UAS) по території України. Це на 1 400 більше, ніж у серпні, коли їхня кількість становила 4 100. У відомстві пояснюють, що попереднє зменшення кількості атак було пов’язане з прагненням Кремля створити ілюзію готовності до переговорів. Станом на жовтень 2025 року Росія вже випустила понад 3 000 дронів.

Зображення
Допис Міноборони Великої Британії у X. Фото: скриншот

"У вересні Росія запустила приблизно 5 500 ударних безпілотників по Україні. Це суттєве зростання порівняно з 4 100, запущеними в серпні", — зазначили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Британська розвідка додає, що Москва підтримує високий темп ударів, проводячи масштабні хвилі атак із використанням бомбардувальної авіації дальньої дії. У вересні зафіксовано чотири великомасштабні повітряні кампанії, зокрема 7 вересня, коли агресор випустив понад 800 боєприпасів, здебільшого безпілотників OWA UAS. Поєднання ракетних і дронових атак, за даними Великої Британії, має на меті ускладнити роботу української ППО та підвищити ефективність російських боєприпасів.

РФ завдає ударів по енергетиці України

Також повідомляється, що у вересні 2025 року Росія запустила понад 70 своїх передових крилатих ракет типу AS-23a KODIAK, які застосовуються для ударів по стратегічних об’єктах на території України. За оцінкою британського відомства, така тактика спрямована на виснаження українських систем оборони та створення енергетичного колапсу напередодні зими.

Міноборони Великої Британії зазначає, що критична національна інфраструктура України, — насамперед енергетична система, — стала головною ціллю російських ударів. Москва намагається завдати максимальних пошкоджень українській енергомережі, як це вже робила раніше під час зимових кампаній. У жовтні 2025 року зафіксовано щонайменше чотири масштабні атаки на об’єкти енергетики України.

Нагадаємо, що Велика Британія планує надати своїм військовим нові повноваження для знищення безпілотників, які становлять загрозу оборонним об’єктам країни, про що 20 жовтня заявив міністр оборони Джон Гілі.

Раніше ми також інформували, що Джон Гілі оголосив про розширення підтримки України Британією, зазначивши, що країни-учасниці "Рамштайну" вже зібрали понад 50 мільярдів фунтів військової допомоги для Києва.

Великобританія Міноборони Велика Британія війна в Україні Росія БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
