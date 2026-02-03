Видео
Главная Армия РФ выпустила по Украине более 500 целей — чем атаковала ночью

РФ выпустила по Украине более 500 целей — чем атаковала ночью

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 10:22
Атака РФ на Украину 3 февраля — результаты работы ПВО
Работа ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 3 февраля российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Захватчики выпустили более 500 средств воздушного нападения.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ во вторник, 3 февраля.

Читайте также:
Атака РФ на Україну 3 лютого
Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Массированный удар РФ по Украине — сколько целей уничтожила ПВО

В ночь на 3 февраля (с 18:00 2 февраля) российские войска осуществили комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 521 средство воздушного нападения:

  • 4 ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска ВОТ АР Крым);
  • 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков — Брянская обл. — РФ, ВОТ Крыма);
  • 7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. — РФ);
  • 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К" (акватория Каспийского моря, Курской области — РФ);
  • 450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, около 300 из них — "Шахеды".

Основные направления удара — Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винницкая, Одесская области.

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей — 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:

  • 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
  • 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
  • 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;
  • 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
  • 412 ударных БпЛА различных типов.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БпЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 17 локациях.

Информация о 6 вражеских ракет уточняется.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине 3 февраля и рассказал о последствиях.

Также мы информировали, что в результате обстрела Киева есть раненые среди гражданского населения.

обстрелы дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ баллистические ракеты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
