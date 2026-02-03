Атака РФ на Украину 3 февраля — результаты работы ПВО

РФ выпустила по Украине более 500 целей — чем атаковала ночью
В ночь на 3 февраля российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Захватчики выпустили более 500 средств воздушного нападения.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ во вторник, 3 февраля.
Массированный удар РФ по Украине — сколько целей уничтожила ПВО
В ночь на 3 февраля (с 18:00 2 февраля) российские войска осуществили комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 521 средство воздушного нападения:
- 4 ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска ВОТ АР Крым);
- 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков — Брянская обл. — РФ, ВОТ Крыма);
- 7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. — РФ);
- 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К" (акватория Каспийского моря, Курской области — РФ);
- 450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, около 300 из них — "Шахеды".
Основные направления удара — Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винницкая, Одесская области.
Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 9:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей — 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:
- 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
- 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;
- 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
- 412 ударных БпЛА различных типов.
К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БпЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 17 локациях.
Информация о 6 вражеских ракет уточняется.
Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине 3 февраля и рассказал о последствиях.
Также мы информировали, что в результате обстрела Киева есть раненые среди гражданского населения.
Читайте Новини.LIVE!