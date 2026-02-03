Атака РФ на Украину 3 февраля — результаты работы ПВО

Работа ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 3 февраля российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Захватчики выпустили более 500 средств воздушного нападения.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ во вторник, 3 февраля.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Массированный удар РФ по Украине — сколько целей уничтожила ПВО

В ночь на 3 февраля (с 18:00 2 февраля) российские войска осуществили комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 521 средство воздушного нападения:

4 ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска ВОТ АР Крым);

32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков — Брянская обл. — РФ, ВОТ Крыма);

7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. — РФ);

28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К" (акватория Каспийского моря, Курской области — РФ);

450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, около 300 из них — "Шахеды".

Основные направления удара — Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винницкая, Одесская области.

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей — 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:

4 ракеты "Циркон"/"Оникс";

11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;

20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";

412 ударных БпЛА различных типов.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БпЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 17 локациях.

Информация о 6 вражеских ракет уточняется.

