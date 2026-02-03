Атака РФ на Україну 3 лютого — результати роботи ППО

Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 3 лютого російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Загарбники випустили більш ніж 500 засобів повітряного нападу.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 3 лютого.

Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Масований удар РФ по Україні — скільки цілей знищила ППО

У ніч проти 3 лютого (з 18:00 2 лютого) російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:

4 ракети "Циркон"/"Онікс" (район пуску ТОТ АР Крим);

32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків — Брянська обл. — РФ, ТОТ Криму);

7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. — РФ);

28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К" (акваторія Каспійського моря, Курської області — РФ);

450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 300 із них — "Шахеди".

Основні напрямки удару — Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Цієї ночі повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей — 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

4 ракети "Циркон"/"Онікс";

11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

3 крилаті ракети Х-22/Х-32;

20 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К";

412 ударних БпЛА різних типів.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.

Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється.

