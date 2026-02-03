Атака РФ на Україну 3 лютого — результати роботи ППО

РФ випустила по Україні понад 500 цілей — чим атакувала вночі
У ніч проти 3 лютого російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Загарбники випустили більш ніж 500 засобів повітряного нападу.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 3 лютого.
Масований удар РФ по Україні — скільки цілей знищила ППО
У ніч проти 3 лютого (з 18:00 2 лютого) російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:
- 4 ракети "Циркон"/"Онікс" (район пуску ТОТ АР Крим);
- 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків — Брянська обл. — РФ, ТОТ Криму);
- 7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. — РФ);
- 28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К" (акваторія Каспійського моря, Курської області — РФ);
- 450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 300 із них — "Шахеди".
Основні напрямки удару — Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.
Цієї ночі повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 9:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей — 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:
- 4 ракети "Циркон"/"Онікс";
- 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
- 3 крилаті ракети Х-22/Х-32;
- 20 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К";
- 412 ударних БпЛА різних типів.
На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.
Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється.
Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні 3 лютого й розповів про наслідки.
Також ми інформували, що внаслідок обстрілу Києва є поранені серед цивільного населення.
