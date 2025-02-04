Обстрелы Украины 4 февраля — сколько вражеских целей уничтожили силы ПВО

Украинский воин отражает атаку беспилотников. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на вторник, 4 февраля, российские войска атаковали Украину ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Запуски осуществлялись из нескольких областей России.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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В Воздушных силах отметили, что в целом Россия запустила 65 ударных беспилотников по направлениям: Орел, Курск, Брянск.

"Подтверждено сбитие 37-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях", — говорится в сообщении.

Военные добавили, что 28 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны. А в результате вражеской атаки пострадали Сумская и Черкасская области.

Количество сбитых беспилотников. Фото: Воздушные силы ВСУ

Ранее мы писали, что в Киеве на территории Печерского района нашли обломки беспилотника после ночной российской атаки. Ночью также звучала воздушная тревога в нескольких областях.