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РФ вночі атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО

4 лютого 2025 09:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріли України 4 лютого — скільки ворожих цілей знищили сили ППО
Український воїн відбиває атаку безпілотників. Фото: Генштаб ЗСУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти вівторка, 4 лютого, російські війська атакували Україну ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Запуски здійснювалися з кількох областей Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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У Повітряних силах зазначили, що загалом Росія запустила 65 ударних безпілотників із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ.

"Підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.

Військові додали, що 28 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено. А внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина.

Робота сил ППО 4 лютого
Кількість збитих безпілотників. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Раніше ми писали, що у Києві на території Печерського району знайшли уламки безпілотника після нічної російської атаки. Вночі також лунала повітряна тривога у кількох областях.

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