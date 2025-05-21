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РФ ночью атаковала Украину дронами двух типов — как сработала ПВО

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Дата публикации 21 мая 2025 09:59
Обстрел Украины 21 мая — ПВО сбила 63 российских беспилотника
Военный сбивает дроны. Фото: МВД

В ночь на среду, 21 мая, российские войска дронами атаковали Украину. В целом оккупанты запустили 76 беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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По данным военных, враг выпустил 76 ударных дронов — БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Запуск осуществлялся из районов Курска, Орла и Брянска.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушной обороной обезврежено 63 вражеских БпЛА на востоке, севере и в центре страны.

  • 22 дрона были уничтожены огневыми средствами;
  • еще 41 беспилотник — подавлен средствами РЭБ.

В Воздушных силах добавили, что преимущественно под атакой оказались Харьковщина и Сумщина. Сейчас продолжается уточнение информации о разрушениях и возможных пострадавших.

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Количество сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, 21 мая в результате ночной атаки российского беспилотника на Бориспольский район Киевской области пострадала семья с детьми.

Также мы писали, что 21 мая оккупанты дронами атаковали Сумы, есть повреждения инфраструктуры.

обстрелы ПВО дроны беспилотник Воздушные силы БпЛА
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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