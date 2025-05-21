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Головна Армія РФ вночі атакувала Україну дронами двох типів — як спрацювала ППО

РФ вночі атакувала Україну дронами двох типів — як спрацювала ППО

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Дата публікації: 21 травня 2025 09:59
Обстріл України 21 травня — ППО збила 63 російські безпілотники
Військовий збиває дрони. Фото: МВС

У ніч проти середи, 21 травня, російські війська дронами атакували Україну. Загалом окупанти запустили 76 безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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За даними військових, ворог випустив 76 ударних дронів — БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори. Запуск здійснювався з районів Курська, Орла та Брянська.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряною обороною знешкоджено 63 ворожі БпЛА на сході, півночі та в центрі країни.

  • 22 дрони було знищено вогневими засобами;
  • ще 41 безпілотник — подавлено засобами РЕБ.

У Повітряних силах додали, що переважно під атакою опинилися Харківщина та Сумщина. Наразі триває уточнення інформації щодо руйнувань і можливих постраждалих.

Повітряні сили ППО атака дронів
Кількість збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, 21 травня внаслідок нічної атаки російського безпілотника на Бориспільський район Київської області постраждала родина з дітьми.

Також ми писали, що 21 травня окупанти дронами атакували Суми, є пошкодження інфраструктури.

обстріли ППО дрони безпілотник Повітряні сили БпЛА
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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