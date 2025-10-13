Видео
Главная Армия РФ тратит на войну миллиарды долларов — Зеленский назвал цифру

РФ тратит на войну миллиарды долларов — Зеленский назвал цифру

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 00:07
Какую сумму РФ тратит на войну — ответ Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Санкции против России остаются критически важными. На данный момент россияне тратят на войну и свой оборонный сектор 350 миллиардов долларов.

Об этом в интервью Fox News сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Расходы РФ на войну

Глава государства отметил, что россияне производят много дронов, дорогих ракет и артиллерийских снарядов. Кроме того, большие суммы вкладывают в контракты с Северной Кореей, помогая ей укреплять армию.

Также он отметил, что с помощью санкций надо остановить военное финансирование РФ и перекрыть каналы международного сотрудничества, благодаря которым Кремль поддерживает свой оборонный комплекс.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, как США могут поддержать Украину. Речь идет о передаче ПВО и дальнобойного оружия.

Ранее президент Украины высказался относительно сроков завершения войны. Он надеется, что Дональд Трамп сможет остановить Путина быстрее, чем достиг перемирия на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский санкции Украина война в Украине Россия
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
