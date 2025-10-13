Какую сумму РФ тратит на войну — ответ Зеленского

РФ тратит на войну миллиарды долларов — Зеленский назвал цифру
Санкции против России остаются критически важными. На данный момент россияне тратят на войну и свой оборонный сектор 350 миллиардов долларов.
Об этом в интервью Fox News сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Расходы РФ на войну
Глава государства отметил, что россияне производят много дронов, дорогих ракет и артиллерийских снарядов. Кроме того, большие суммы вкладывают в контракты с Северной Кореей, помогая ей укреплять армию.
Также он отметил, что с помощью санкций надо остановить военное финансирование РФ и перекрыть каналы международного сотрудничества, благодаря которым Кремль поддерживает свой оборонный комплекс.
Напомним, Владимир Зеленский объяснил, как США могут поддержать Украину. Речь идет о передаче ПВО и дальнобойного оружия.
Ранее президент Украины высказался относительно сроков завершения войны. Он надеется, что Дональд Трамп сможет остановить Путина быстрее, чем достиг перемирия на Ближнем Востоке.
