Какую сумму РФ тратит на войну — ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Санкции против России остаются критически важными. На данный момент россияне тратят на войну и свой оборонный сектор 350 миллиардов долларов.

Об этом в интервью Fox News сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

Читайте также:

Расходы РФ на войну

Глава государства отметил, что россияне производят много дронов, дорогих ракет и артиллерийских снарядов. Кроме того, большие суммы вкладывают в контракты с Северной Кореей, помогая ей укреплять армию.

Также он отметил, что с помощью санкций надо остановить военное финансирование РФ и перекрыть каналы международного сотрудничества, благодаря которым Кремль поддерживает свой оборонный комплекс.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, как США могут поддержать Украину. Речь идет о передаче ПВО и дальнобойного оружия.

Ранее президент Украины высказался относительно сроков завершения войны. Он надеется, что Дональд Трамп сможет остановить Путина быстрее, чем достиг перемирия на Ближнем Востоке.