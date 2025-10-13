Відео
Головна Армія РФ витрачає на війну мільярди доларів — Зеленський назвав цифру

РФ витрачає на війну мільярди доларів — Зеленський назвав цифру

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 00:07
Яку суму РФ витрачає на війну — відповідь Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Санкції проти Росії залишаються критично важливими. Наразі росіяни витрачають на війну та свій оборонний сектор 350 мільярдів доларів. 

Про це в інтерв'ю Fox News повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Читайте також:

Витрати РФ на війну 

Голова держави зазначив, що росіяни виробляють багато дронів, дорогих ракет і артилерійських снарядів. Крім того, великі суми вкладають у контракти з Північною Кореєю, допомагаючи їй зміцнювати армію. 

Також він зазначив, що за допомогою санкцій треба зупинити військове фінансування РФ і перекрити канали міжнародної співпраці, завдяки яким Кремль підтримує свій оборонний комплекс.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, як США можуть підтримати Україну. Йдеться про передачу ППО й далекобійної зброї.

Раніше президент України висловився щодо термінів завершення війни. Він сподівається, що Дональд Трамп зможе зупинити Путіна швидше, ніж досягнув перемир'я на Близькому Сході.

Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
