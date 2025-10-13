Яку суму РФ витрачає на війну — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Санкції проти Росії залишаються критично важливими. Наразі росіяни витрачають на війну та свій оборонний сектор 350 мільярдів доларів.

Про це в інтерв'ю Fox News повідомив президент України Володимир Зеленський.

Витрати РФ на війну

Голова держави зазначив, що росіяни виробляють багато дронів, дорогих ракет і артилерійських снарядів. Крім того, великі суми вкладають у контракти з Північною Кореєю, допомагаючи їй зміцнювати армію.

Також він зазначив, що за допомогою санкцій треба зупинити військове фінансування РФ і перекрити канали міжнародної співпраці, завдяки яким Кремль підтримує свій оборонний комплекс.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, як США можуть підтримати Україну. Йдеться про передачу ППО й далекобійної зброї.

Раніше президент України висловився щодо термінів завершення війни. Він сподівається, що Дональд Трамп зможе зупинити Путіна швидше, ніж досягнув перемир'я на Близькому Сході.