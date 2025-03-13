Война в Украине — Путин выдвинул условия Трампу о прекращении войны

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Россия выдвинула США список требований о прекращении войны в Украине и перезагрузке отношений с Вашингтоном. Однако пока непонятно, готова ли Москва вести мирные переговоры с Киевом до принятия своих желаний.

Об этом сообщает Reuters.

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Издание отмечает, что пока неизвестно, что именно Москва включила в свой список требований. Чиновники РФ и США в течение последних трех недель обсуждали условия во время личных и виртуальных встреч.

Анонимные источники, знакомые с ситуацией, охарактеризовали условия Кремля, как широкие и схожие с требованиями, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО.

"Предыдущие условия включали отказ Украины во вступлении в НАТО, соглашение о неразмещении иностранных войск в Украине и международное признание заявления президента Владимира Путина о том, что Крым и четыре области принадлежат России", — говорится в материале.

Отмечается, что сейчас Дональд Трамп ждет ответа от Путина по поводу того, согласится ли он на 30-дневное прекращение огня, ведь его позиция по поводу этого еще не определена.

В то же время американские чиновники опасаются, что Путин воспользуется временным перемирием, чтобы активизировать попытку разделить США, Украину и Европу и подорвать любые переговоры.

"За последние два десятилетия Москва выдвигала множество подобных требований, некоторые из которых стали предметом официальных переговоров с США и Европой", — подчеркнуло агентство.

Напомним, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф едет в Москву, чтобы убедить Кремль подписать перемирие с Украиной.

В то же время у Трампа провели телефонный разговор с РФ. Майк Уолтц поговорил с российской стороной, чтобы "положить конец этой войне".