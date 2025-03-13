Війна в Україні — Путін висунув умови Трампу щодо припинення війни

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Росія висунула США список вимог про припинення війни в Україні і перезавантаження відносин з Вашингтоном. Однак наразі незрозуміло, чи готова Москва вести мирні переговори з Києвом до ухвалення своїх бажань.

Про це повідомляє Reuters.

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Видання зазначає, що наразі невідомо, що саме Москва включила до свого списку вимог. Чиновники РФ та США протягом останніх трьох тижнів обговорювали умови під час особистих та віртуальних зустрічей.

Анонімні джерела, які знайомі із ситуацією, схарактеризувати умови Кремля, як широкі і схожі з вимогами, які він раніше висував Україні, США і НАТО.

"Попередні умови включали відмову України у вступі до НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання заяви президента Володимира Путіна про те, що Крим і чотири області належать Росії", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що зараз Дональд Трамп чекає відповіді від Путіна з приводу того, чи погодиться він на 30-денне припинення вогню, адже його позиція з приводу цього ще не визначена.

Водночас американські чиновники побоюються, що Путін скористається тимчасовим перемир'ям, аби активізувати спробу розділити США, Україну та Європу і підірвати будь-які переговори.

"За останні два десятиліття Москва висувала безліч подібних вимог, деякі з яких стали предметом офіційних переговорів зі США та Європою", — підкреслило агентство.

Нагадаємо, спецпосланник Трампа Стів Віткофф їде до Москви, аби переконати Кремль підписати перемир'я з Україною.

Водночас у Трампа провели телефонну розмову з РФ. Майк Волц поговорив з російською стороною, аби "покласти край цій війні".