Обстрел Украины — сколько целей сбила ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 24 июля российские войска массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в четверг, 24 июля.

Реклама

Читайте также:

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 24 июля (с 22:40 23 июля) российские войска атаковали Украину 107-ю средствами воздушного нападения: 4-мя крылатыми ракетами Искандер-К и 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Этой ночью россияне запускали дроны и ракеты по направлениям: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ВОТ Крыма.

Следовательно, российские захватчики атаковали Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Черкасскую и Запорожскую области.

По предварительным данным, по состоянию на 11:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено одну крылатую ракету Искандер-К и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

В четверг, 24 июля, российские оккупанты массированно атаковали одну из украинских ТЭС.

Также в ночь на 24 июля российские захватчики атаковали ракетами Черкассы.