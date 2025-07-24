Обстріл України — скільки цілей збила ППО

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 24 липня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у четвер, 24 липня.

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Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч на 24 липня (із 22:40 23 липня) російські війська атакували Україну 107-ма засобами повітряного нападу: 4-ма крилатими ракетами Іскандер-К та 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Цієї ночі росіяни запускали дрони та ракети із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ Криму.

Відтак, російські загарбники атакували Одещину, Миколаївщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину, Черкащину та Запоріжжя.

За попередніми даними, станом на 11:30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну крилату ракету Іскандер-К та 90 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13-ти БпЛА та 3-х ракет у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

У четвер, 24 липня, російські окупанти масовано атакували одну з українських ТЕС.

Також у ніч проти 24 липня російські загарбники атакували ракетами Черкаси.