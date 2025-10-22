Обстрелы Украины 22 октября — РФ выпустила более 400 целей

Работа ППО. Фото: РБК-Украина

Российские войска в ночь на 22 октября атаковали Украину 433 средствами воздушного нападения. Основное направление удара было направлено на Киевскую область.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Обстрелы Украины 22 октября

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общем, наши военные обнаружили 433 средства воздушного нападения:

405 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск и Чауда (около 250 из них — "шахеды");

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская области);

9 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: Курская, Воронежская обл);

4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Ростовской области;

4 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (район пусков: ВОТ Запорожской обл.).

Отмечается, что основное направление удара — Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результат работы ПВО ночью 22 октября. Фото: t.me/kpszsu

Так, по состоянию на 12:30 противовоздушная оборона сбила 349 воздушных целей, среди которых:

333 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

8 крылатых ракет Искандер-К;

6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

"Сейчас зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях. Кроме того, 17 БпЛА не достигли целей (локально потеряны), информация уточняется. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", — рассказали в ПС.

В то же время известно, что сейчас атака продолжается, в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских БпЛА. Украинцев призвали соблюдать правила безопасности.

Напомним, из-за массированной атаки по Украине задерживаются поезда. Проблемы возникли из-за обесточивания на отдельных участках.

В то же время Укрэнерго вводит ограничения электроснабжения из-за обстрелов. Сейчас в большинстве регионов Украины действуют аварийные отключения света.