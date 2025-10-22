Обстрелы Украины 22 октября — РФ выпустила более 400 целей

РФ выпустила по Украине более 400 целей — сколько сбила ПВО
Российские войска в ночь на 22 октября атаковали Украину 433 средствами воздушного нападения. Основное направление удара было направлено на Киевскую область.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Обстрелы Украины 22 октября
В Воздушных силах рассказали, что этой ночью российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общем, наши военные обнаружили 433 средства воздушного нападения:
- 405 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск и Чауда (около 250 из них — "шахеды");
- 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская области);
- 9 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: Курская, Воронежская обл);
- 4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Ростовской области;
- 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (район пусков: ВОТ Запорожской обл.).
Отмечается, что основное направление удара — Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 12:30 противовоздушная оборона сбила 349 воздушных целей, среди которых:
- 333 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 8 крылатых ракет Искандер-К;
- 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
"Сейчас зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях. Кроме того, 17 БпЛА не достигли целей (локально потеряны), информация уточняется. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", — рассказали в ПС.
В то же время известно, что сейчас атака продолжается, в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских БпЛА. Украинцев призвали соблюдать правила безопасности.
Напомним, из-за массированной атаки по Украине задерживаются поезда. Проблемы возникли из-за обесточивания на отдельных участках.
В то же время Укрэнерго вводит ограничения электроснабжения из-за обстрелов. Сейчас в большинстве регионов Украины действуют аварийные отключения света.
