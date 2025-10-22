Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ випустила по Україні понад 400 цілей — скільки збила ППО

РФ випустила по Україні понад 400 цілей — скільки збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 13:38
Оновлено: 15:05
Обстріли України 22 жовтня — РФ випустила понад 400 цілей
Робота ППО. Фото: РБК-Україна

Російські війська у ніч проти 22 жовтня атакували Україну 433 засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару був спрямований на Київську область. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

Реклама
Читайте також:

Обстріли України 22 жовтня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом, наші військові виявили 433 засоби повітряного нападу:

  • 405 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Чауда (близько 250 із них — "шахеди");
  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська області);
  • 9 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська, Воронезька обл);
  • 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Ростовської області;
  • 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (район пусків: ТОТ Запорізької обл.).

Зазначається, що основний напрямок удару — Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина. 

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Обстріли України 22 жовтня
Результат роботи ППО вночі 22 жовтня. Фото: t.me/kpszsu

Так, станом на 12:30 протиповітряна оборона збила 349 повітряних цілей, серед яких:

  • 333 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 8 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

"Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі", — розповіли в ПС.

Водночас відомо, що наразі атака триває, в повітряному просторі ще перебувають декілька ворожих БпЛА. Українців закликали дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, через масовану атаку по Україні затримуються поїзди. Проблеми виникли через знеструмлення на окремих ділянках. 

Водночас Укренерго вводить обмеження електропостачання через обстріли. Наразі в більшості регіонів України діють аварійні відключення світла. 

обстріли ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні сили
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації