Обстріли України 22 жовтня — РФ випустила понад 400 цілей

Робота ППО. Фото: РБК-Україна

Російські війська у ніч проти 22 жовтня атакували Україну 433 засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару був спрямований на Київську область.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Обстріли України 22 жовтня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом, наші військові виявили 433 засоби повітряного нападу:

405 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Чауда (близько 250 із них — "шахеди");

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська області);

9 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська, Воронезька обл);

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Ростовської області;

4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (район пусків: ТОТ Запорізької обл.).

Зазначається, що основний напрямок удару — Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результат роботи ППО вночі 22 жовтня. Фото: t.me/kpszsu

Так, станом на 12:30 протиповітряна оборона збила 349 повітряних цілей, серед яких:

333 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

8 крилатих ракет Іскандер-К;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

"Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі", — розповіли в ПС.

Водночас відомо, що наразі атака триває, в повітряному просторі ще перебувають декілька ворожих БпЛА. Українців закликали дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, через масовану атаку по Україні затримуються поїзди. Проблеми виникли через знеструмлення на окремих ділянках.

Водночас Укренерго вводить обмеження електропостачання через обстріли. Наразі в більшості регіонів України діють аварійні відключення світла.