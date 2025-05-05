Обстрелы Украины 5 мая — РФ атаковала дронами и ракетами

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 5 мая атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными дронами. Вследствие вражеских обстрелов есть разрушения в Сумской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Обстрелы Украины 5 мая

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне атаковали Сумскую область двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области, а также 116 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из Курска, Орла, Миллерово (РФ) и Приморска, что на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

Отмечается, что по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. Еще 21 вражеский беспилотник-имитатор — локально потерян (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина и Донецкая область.

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Конотоп в Сумской области. Там уничтожен объект инфраструктуры.

Кроме того, тревогу объявляли в Киеве и ряде областей. Это было связано с угрозой применения баллистики.