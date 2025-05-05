Обстріли України 5 травня — РФ атакувала дронами і ракетами

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 5 травня атакували Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Внаслідок ворожих обстрілів є руйнування у Сумській та Донецькій областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни атакували Сумську область двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області, а також 116 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із Курська, Орла, Міллерово (РФ) та Приморська, що на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Зазначається, що станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. Ще 21 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Конотоп на Сумщині. Там знищено об'єкт інфраструктури.

Крім того, тривогу оголошували у Києві та низці областей. Це було пов'язано із загрозою застосування балістики.