Обстрел Украины ночью 6 ноября — как отработала ПВО

РФ выпустила по Украине дроны и ракеты — сколько целей сбила ПВО
Российские войска в ночь на 6 ноября нанесли удары по Украине ударными дронами типа Shahed и управляемыми авиационными ракетами. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Обстрелы Украины ночью 6 ноября
В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П по Одесской области из акватории Черного моря, также выпустили по Украине 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа. Направления пусков — Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел (РФ) и Чауда (Крым).
"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Как известно, по состоянию на 07:30 подтверждено сбитие 38 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях.
Еще 20 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, а два находятся в воздушном пространстве Украины.
Напомним, 5 ноября российская армия ударила по объекту инфраструктуры в Запорожье.
В результате атаки погибли шесть человек, еще 23 получили ранения.
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