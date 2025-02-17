Обстрел Украины 17 февраля — сколько дронов выпустила РФ

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российская оккупационная армия ночью 17 февраля выпустила по Украине 147 ударных дронов. Противовоздушная оборона сбила большинство из них и работала в десяти областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Обстрелы Украины ночью 17 февраля

В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали украинские города 147 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Орла, Брянска, Курська, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 83 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время известно, что еще 59 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).

По данным ВС, в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Полтавщина и Запорожье.

Напомним, этой ночью под вражеским ударом оказался Харьков. Из-за атаки дронами повреждения есть в двух районах города.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область. В результате обстрелов там пострадал один человек, а также есть разрушения гражданской инфраструктуры.