Обстріл України 17 лютого — скільки дронів випустила РФ

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна армія вночі 17 лютого випустила по Україні 147 ударних дронів. Протиповітряна оборона збила більшість з них і працювала у десятьох областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти атакували українські міста 147 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 83 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас відомо, що ще 59 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

За даними ПС, внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, цієї ночі під ворожим ударом опинився Харків. Через атаку дронами пошкодження є у двох районах міста.

Крім того, росіяни атакували Київську область. Внаслідок обстрілів там постраждала одна людина, а також є руйнування цивільної інфраструктури.