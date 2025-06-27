Дальнобойные дроны в Украине — Умеров анонсировал удар по РФ

РФ почувствует — Умеров анонсировал увеличение ударных дронов
Украина планирует в разы увеличить производство дальнобойных дронов для ударов по территории России. Речь идет о десятках тысяч единиц оружия.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время общения с представителями СМИ.
Украина увеличит производство дальнобойных дронов
Умеров рассказал, что Украина разработала план системных дальнобойных операций еще в прошлом году. Для этого она законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deep strike), что позволило регулярно и точно наносить удары по критическим целям в глубоком тылу россиян.
Министр отметил, что сейчас все поставки дронов происходят по установленному графику, а выполнение операций осуществляется согласно утвержденному плану.
"Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов", — сказал Рустем Умеров.
Напомним, ранее соучредитель карты DeepState Роман Погорелый рассказал, как FPV-дроны меняют тактику украинской армии. Они стали одной из главных тактических инноваций последних лет.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может производить миллионы дронов, но есть один нюанс.
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