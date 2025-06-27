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Главная Армия РФ почувствует — Умеров анонсировал увеличение ударных дронов

РФ почувствует — Умеров анонсировал увеличение ударных дронов

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 19:15
Дальнобойные дроны в Украине — Умеров анонсировал удар по РФ
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Ключові моменти Украина увеличит производство дальнобойных дронов

Украина планирует в разы увеличить производство дальнобойных дронов для ударов по территории России. Речь идет о десятках тысяч единиц оружия.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время общения с представителями СМИ.

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Украина увеличит производство дальнобойных дронов

Умеров рассказал, что Украина разработала план системных дальнобойных операций еще в прошлом году. Для этого она законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deep strike), что позволило регулярно и точно наносить удары по критическим целям в глубоком тылу россиян.

Министр отметил, что сейчас все поставки дронов происходят по установленному графику, а выполнение операций осуществляется согласно утвержденному плану.

"Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов", — сказал Рустем Умеров.

Напомним, ранее соучредитель карты DeepState Роман Погорелый рассказал, как FPV-дроны меняют тактику украинской армии. Они стали одной из главных тактических инноваций последних лет.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может производить миллионы дронов, но есть один нюанс.

Украина дроны война в Украине дальнобойное оружие Рустем Умеров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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