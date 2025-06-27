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Головна Армія РФ відчує — Умєров анонсував збільшення ударних дронів

РФ відчує — Умєров анонсував збільшення ударних дронів

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 19:15
Далекобійні дрони в Україні — Умєров анонсував удар по РФ
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Ключові моменти Україна збільшить виробництво далекобійних дронів

Україна планує в рази збільшити виробництво далекобійних дронів для ударів по території Росії. Йдеться про десятки тисяч одиниць зброї.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час спілкування з представниками ЗМІ. 

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Україна збільшить виробництво далекобійних дронів

Умєров розповів, що Україна розробила план системних далекобійних операцій ще минулого року. Для цього вона законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deep strike), що дозволило регулярно та точно завдавати ударів по критичних цілях в глибокому тилу росіян. 

Міністр зазначив, що наразі усі постачання дронів відбуваються за встановленим графіком, а виконання операцій здійснюється згідно з затвердженим планом. 

"Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів", — сказав Рустем Умєров.

Нагадаємо, раніше співзасновник мапи DeepState Роман Погорілий розповів, як FPV-дрони змінюють тактику українського війська. Вони стали однією з головних тактичних інновацій останніх років. 

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може виробляти мільйони дронів, але є один нюанс. 

Україна дрони війна в Україні далекобійна зброя Рустем Умєров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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