Спасатели работают на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В ночь на воскресенье, 29 июня, россияне обстреляли город Смела Черкасской области. Травмированы шесть человек, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела

По словам Табурца, пострадали три девятиэтажки. Существенно поврежден также местный колледж Национального университета пищевых технологий.

"Сейчас продолжается обследование. По результатам будем знать окончательный объем нанесенного ущерба", — говорится в сообщении.

Поврежденный обстрелом дом. Фото: Игорь Табурец / Telegram

В ГСЧС добавили, что спасатели ликвидировали два пожара, эвакуировали 70 человек и освободили мужчину из лифтовой шахты.

"На месте работают 81 спасатель и 30 единиц техники", — отметили спасатели.

Поврежденная машина. Фото: Игорь Табурец / Telegram

Последствия обстрела. Фото: Игорь Табурец / Telegram

Также мы писали, что 29 июня россияне обстреляли Николаев баллистическими ракетами и дронами-камикадзе.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Львовской области 29 июня.