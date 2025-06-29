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Главная Армия РФ ударила по Смеле — повреждены многоэтажки, есть раненые

РФ ударила по Смеле — повреждены многоэтажки, есть раненые

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 09:54
Россияне обстреляли город Смела Черкасской области - травмированы шесть человек, среди них ребенок
Спасатели работают на месте обстрела. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Последствия обстрела

В ночь на воскресенье, 29 июня, россияне обстреляли город Смела Черкасской области. Травмированы шесть человек, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в Telegram.

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Последствия обстрела

По словам Табурца, пострадали три девятиэтажки. Существенно поврежден также местный колледж Национального университета пищевых технологий.

"Сейчас продолжается обследование. По результатам будем знать окончательный объем нанесенного ущерба", — говорится в сообщении.

Обстріл Сміли
Поврежденный обстрелом дом. Фото: Игорь Табурец / Telegram

В ГСЧС добавили, что спасатели ликвидировали два пожара, эвакуировали 70 человек и освободили мужчину из лифтовой шахты.

"На месте работают 81 спасатель и 30 единиц техники", — отметили спасатели.

Обстріл Сміли
Поврежденная машина. Фото: Игорь Табурец / Telegram
Обстріл Сміли
Последствия обстрела. Фото: Игорь Табурец / Telegram

Также мы писали, что 29 июня россияне обстреляли Николаев баллистическими ракетами и дронами-камикадзе.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Львовской области 29 июня.

ГСЧС обстрелы Черкасская область война в Украине пострадавшие
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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