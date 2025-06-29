РФ ударила по Смеле — повреждены многоэтажки, есть раненые
В ночь на воскресенье, 29 июня, россияне обстреляли город Смела Черкасской области. Травмированы шесть человек, среди них ребенок.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в Telegram.
Последствия обстрела
По словам Табурца, пострадали три девятиэтажки. Существенно поврежден также местный колледж Национального университета пищевых технологий.
"Сейчас продолжается обследование. По результатам будем знать окончательный объем нанесенного ущерба", — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что спасатели ликвидировали два пожара, эвакуировали 70 человек и освободили мужчину из лифтовой шахты.
"На месте работают 81 спасатель и 30 единиц техники", — отметили спасатели.
Также мы писали, что 29 июня россияне обстреляли Николаев баллистическими ракетами и дронами-камикадзе.
Кроме того, оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Львовской области 29 июня.
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