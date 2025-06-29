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Головна Армія РФ вдарила по Смілі — пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

РФ вдарила по Смілі — пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 09:54
Росіяни обстріляли місто Сміла Черкаської області — травмовано шестеро осіб, серед них дитина
Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС
Ключові моменти Наслідки обстрілу

У ніч проти неділі, 29 червня, росіяни обстріляли місто Сміла Черкаської області. Травмовано шестеро осіб, серед них дитина.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець у Telegram.

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Наслідки обстрілу

За словами Табурця, постраждало три дев'ятиповерхівки. Суттєво пошкоджено також місцевий коледж Національного університету харчових технологій.

"Наразі триває обстеження. За результатами будемо знати остаточний обсяг завданої шкоди", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Сміли
Пошкоджений обстрілом будинок. Фото: Ігор Табурець / Telegram

У ДСНС додали, що рятувальники ліквідували дві пожежі, евакуювали 70 осіб та звільнили чоловіка з ліфтової шахти.

"На місці працюють 81 рятувальник і 30 одиниць техніки", — зазначили рятувальники.

Обстріл Сміли
Пошкоджена автівка. Фото: Ігор Табурець / Telegram
Обстріл Сміли
Наслідки обстрілу. Фото: Ігор Табурець / Telegram

Також ми писали, що 29 червня росіяни обстріляли Миколаїв балістичними ракетами та дронами-камікадзе.

Крім того, окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Львівської області 29 червня.

ДСНС обстріли Черкаська область війна в Україні постраждалі
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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