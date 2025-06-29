РФ вдарила по Смілі — пошкоджено багатоповерхівки, є поранені
У ніч проти неділі, 29 червня, росіяни обстріляли місто Сміла Черкаської області. Травмовано шестеро осіб, серед них дитина.
Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець у Telegram.
Наслідки обстрілу
За словами Табурця, постраждало три дев'ятиповерхівки. Суттєво пошкоджено також місцевий коледж Національного університету харчових технологій.
"Наразі триває обстеження. За результатами будемо знати остаточний обсяг завданої шкоди", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що рятувальники ліквідували дві пожежі, евакуювали 70 осіб та звільнили чоловіка з ліфтової шахти.
"На місці працюють 81 рятувальник і 30 одиниць техніки", — зазначили рятувальники.
Також ми писали, що 29 червня росіяни обстріляли Миколаїв балістичними ракетами та дронами-камікадзе.
Крім того, окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Львівської області 29 червня.
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