Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У ніч проти неділі, 29 червня, росіяни обстріляли місто Сміла Черкаської області. Травмовано шестеро осіб, серед них дитина.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець у Telegram.

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Наслідки обстрілу

За словами Табурця, постраждало три дев'ятиповерхівки. Суттєво пошкоджено також місцевий коледж Національного університету харчових технологій.

"Наразі триває обстеження. За результатами будемо знати остаточний обсяг завданої шкоди", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений обстрілом будинок. Фото: Ігор Табурець / Telegram

У ДСНС додали, що рятувальники ліквідували дві пожежі, евакуювали 70 осіб та звільнили чоловіка з ліфтової шахти.

"На місці працюють 81 рятувальник і 30 одиниць техніки", — зазначили рятувальники.

Пошкоджена автівка. Фото: Ігор Табурець / Telegram

Наслідки обстрілу. Фото: Ігор Табурець / Telegram

Також ми писали, що 29 червня росіяни обстріляли Миколаїв балістичними ракетами та дронами-камікадзе.

Крім того, окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Львівської області 29 червня.